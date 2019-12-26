КИЕВ, 26 дек /ПРАЙМ/. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания перечислила ранее в четверг в госбюджет 365,2 миллиона долларов дивидендов и 193,5 миллиона долларов налоговых платежей в эквиваленте.

Ранее кабинет министров Украины обязал НАК досрочно, до 27 декабря, перечислить в госбюджет 365,2 миллиона долларов дивидендов по итогам первых трёх кварталов года.

"Сегодня кабинет министров, согласно совместно согласованному между министерством финансов и "Нафтогазом" плану, принял решение о досрочной выплате дивидендов за 2019 год. Сразу после принятия этого решения мы перечислили государству 8,5 миллиардов гривен дивидендов и 4,5 миллиардов гривен других налоговых платежей", — написал Коболев в Facebook.

Всего же за декабрь, по его словам, компания перечислила в госбюджет около 20 миллиардов гривен (860 миллионов долларов).

"Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в казну через одну из компаний нашей группы", — отметил в связи с этим Коболев.