МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году, сообщает Росстат. Росстат: Население РФ на начало 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 - 142,9 млн

"Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году", — говорится в отчете ведомства.

При этом разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,5 года — 75,18 и 82,69 года у мужчин и женщин соответственно.

Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. При этом он будет снижаться до 1,415 в 2025 и начнет вновь увеличиваться с 2026 года.

"Число умерших сократится незначительно, с 1,79 миллиона человек по итогам 2019 года до 1,69 миллиона человек по итогам 2035 года", — отмечается в прогнозе.

Доля детей и подростков 15 лет и моложе уменьшится с 18,7% до 14,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет — с 65,8% до 65,1%.

"Наибольшая численность населения к 2036 году будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет (по итогам 2019 года — в возрасте 31-35 и 36-40 лет)", — добавляется в прогнозе.

При высоком прогнозе ожидаемая продолжительность жизни возрастет с 73,53 года в 2020 году до 81,66 года в 2035 году. Ожидаемая продолжительность жизни в низком варианте прогноза вырастет с 73,31 года по итогам 2019 года до 75,40 года к концу 2035 года.