МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и станет базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.

Закон вводит ряд терминов. В частности, само вино в нем определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России. Другое новое понятие — "вино России": вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100%, произведенное из винограда, выращенного в РФ.

При производстве вина (включая крепленое и игристое) закон запрещает переработку или использование импортного винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Документ определяет, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, и запрещает ее производство и оборот.

Появится и ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице. В частности, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино. На этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что эти напитки не являются вином. При этом в торговом зале продажа подобных напитков будет отделена от вина, тогда как размещение на полках магазинов напитков из российского винограда будет сопровождаться надписью "Вино России".