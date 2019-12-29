МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок предоставления участков недр для добычи подземных вод, соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Закон отменяет необходимость проведения госэкспертизы запасов подземных вод на участках недр, предоставляемых для добычи таких вод в целях питьевого или технического водоснабжения, и объем добычи которых составляет не более 100 кубометров в сутки.

Учитывая малый дебит скважин (до 100 кубометров), недропользование на участках недр без соответствующего подсчета запасов подземных вод не окажет существенного влияния на гидрогеологическую среду, считает выступившее инициатором принятия закона правительство РФ. При этом доля водозаборов до 100 кубометров в сутки, расположенных на участках недр федерального значения, составляет менее 0,1% общего числа таких водозаборов, отмечал кабмин.

Закон также уточняет полномочия госорганов по проведению экспертизы запасов подземных вод, которые используются для питьевого или технического водоснабжения. Региональные органы власти смогут проводить госэкспертизу в отношении запасов подземных вод, объем добычи которых составляет не более 500 кубометров в сутки, а федеральные — при объеме добычи свыше 500 кубометров.