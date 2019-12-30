МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Правительство России продлило на полгода — до 30 июня 2020 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии, включая овощи, фрукты и вино, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Заменить в сноске приложения к постановлению правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 736 "О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова"… слова "до 31 декабря 2019 года" словами "до 30 июня 2020 года", — говорится в документе.

Эта сноска относилась к молдавским товарам, на ввоз которых в Россию пошлины временно обнулены с 1 января 2019 года. Это овощи, фрукты, овощные консервы, винодельческая продукция.

Кроме того, в соответствии с постановлением, ФТС поручено осуществлять ежемесячный мониторинг ввоза в Россию таких товаров и информировать Минэкономразвития и Минсельхоз о результатах мониторинга, а Минэкономразвития совместно с МИД и Минсельхозом внести в случае необходимости до 20 июня 2020 года предложения об изменении срока применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении этих товаров.

Премьер Молдавии Ион Кику в ноябре по итогам своего визита в Москву сообщал, что Россия может расширить список импортируемых молдавских товаров, которые не облагаются таможенными пошлинами.