МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации", сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

"С принятием этого закона потребители, установившие у себя объект микрогенерации (например, солнечную панель), выдающий во внешнюю сеть максимальную мощность не более 15 кВт, смогут продавать гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым компаниям непотребленные на собственные нужды излишки электроэнергии, полученные от микрогенерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантирующие поставщики, в свою очередь, будут обязаны такие излишки покупать по средневзвешенной цене оптового рынка.

Потребителю необходимо технически присоединить объект микрогенерации к местным сетям, а также заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-станция, чтобы воспользоваться правом продажи электроэнергии.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пояснял, что речь идет о малой, так называемой "зеленой" энергетике. Это в основном солнечные панели, ветрогенераторы, которые люди устанавливают в частных домовладениях. До принятия закона возобновляемые источники энергии для домохозяйств ставились автономно и никак не включались в общую сеть.