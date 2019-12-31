КИЕВ, 31 дек /ПРАЙМ/. НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа из РФ по принципу "качай или плати", заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, также знаменательным событием стало то, что контракт подписан по европейским правилам.