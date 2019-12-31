МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю с 20 по 27 декабря выросли на 0,1% и составили 549,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы Российской Федерации по состоянию на конец дня 27 декабря 2019 года составили 549,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,8 миллиарда долларов США, или на 0,1%, вследствие покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2018 год выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.