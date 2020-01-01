МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Закон, освобождающий студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, ассистентов-стажеров образовательных организаций от уплаты налога на доход физических лиц с материальной помощи от образовательных учреждений в пределах 4 тысяч рублей, вступает в силу 1 января.

Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в конце сентября.

Документ был инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. По ее словам, материальная помощь – это особая выплата, связанная с трудной жизненной ситуацией. Поэтому очень важно, чтобы такая помощь дошла до человека, который нуждается в ней, в полном объеме, считает Яровая.

"Внести в пункт 28 статьи 217 части второй налогового кодекса РФ… изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: "суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам", — говорится в документе.

Кроме того, с 1 января в силу вступает приказ Минобрнауки, дающий возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов ряду льготных категорий граждан, среди которых дети-сироты и дети-инвалиды I-II групп, а также военным, проходящим службу по контракту сроком не менее трех лет или поступающим по рекомендациям командиров.

Уточняется, что правом на обучение на подготовительных курсах за счет бюджетных средств граждане могут воспользоваться только один раз.

До конца 2020 года должна быть создана система отслеживания трудоустройства выпускников. Работа над ней ведется силами министерства труда и социального развития, просвещения, науки и высшего образования. Система позволит объединить данные о дипломе выпускника, местах его работы, уровне зарплаты. По словам главы Минтруда, это позволит получить реальную картинку трудоустройства выпускников, что позволит корректировать цифры приема.