МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Ввоз водных судов, регистрируемых в российском реестре участниками специальных административных районов (САРах) на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае, с 1 января 2020 года освободят от НДС.

Президент России Владимир Путин в сентябре подписал федеральный закон, освобождающий с 2020 года от НДС водных судов при их регистрации в Российском открытом реестре судов участниками САР на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.

Согласно документу, доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации и реализации этих судов, не будут облагаться налогом на прибыль. Помимо этого, участники САР освобождаются от налога на имущество и транспортного налога в отношении таких судов, а также до 2027 года — от страховых взносов.

В августе 2018 года Путин подписал пакет из семи законов, также известный как закон о "русских офшорах", позволяющий контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в САР России, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.

Законы устанавливают особенности создания и функционирования таких районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить статус международной компании. Для этого не требуется ликвидация компании за рубежом, достаточно снять ее там с регистрации, зарегистрировать в САР и получить статус международной компании.

Поправки к Кодексу торгового мореплавания РФ (КТМ) в части создания Российского открытого реестра судов вступили в силу с 30 января 2019 года.