КИЕВ, 8 янв — ПРАЙМ. Украина приостановила полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"До выяснения причин этой трагедии мы приняли решение об остановке работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение, конечно, будет пересмотрено", — сказал Гончарук на брифинге.

По его словам, полеты будут запрещены с 9 января.

Он добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.

"Мы уже сейчас договариваемся с иранской стороной, чтобы туда полетел наш самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут принимать участие в расследовании этой трагедии… Предварительно, не видим для этого никаких препятствий", — пояснил Гончарук.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.