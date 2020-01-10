Совещание по тарифу на транзит нефти через Белоруссию намечено на понедельник - ФАС РФ
МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии намечено на понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
"Совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии намечено на понедельник", — сообщили в ФАС.
Как пояснили в ведомстве, в совещании примут участие не только тарифные органы двух стран, но конкретный состав участников не уточнили.
https://1prime.ru/state_regulation/20200110/830779635.html