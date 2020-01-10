МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Китай изучает возможность введения реестров предприятий-поставщиков лесопродукции из России, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров, которые провели глава ведомства Сергей Данкверт и гендиректор Бюро продовольственной безопасности Главного таможенного управления КНР Би Кэсинь.

"В части выявленных несоответствий в поставленной из России лесопродукции, китайская сторона сообщила, что рассматривает возможность введения реестров предприятий-поставщиков таких товаров из России", — говорится в сообщении.

В конце ноября Россельхознадзор сообщил, что считает необходимым провести интеграцию системы "Аргус-Фито" (создана для автоматизации оформления и учета документов фитосанитарного надзора) и ЕГАИС Рослесхоза (единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней).

По оценке ведомства, интеграция позволит сопоставлять заявленные объемы заготовки леса с объемами экспорта, кроме того, подобная мера способствует, с одной стороны, снижению административной нагрузки на предприятия, а с другой — повышению их ответственности.