МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Новая система добровольных пенсионных накоплений, которую планируется запустить в России, — так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП) — заинтересует граждан с месячным доходом от 45 тысяч рублей на человека в семье, считает первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Банк России и Минфин представили в конце октября 2019 года новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. Планируется, что ГПП предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагается также, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, а пенсионные накопления в ней будут государством гарантированы.

"Это будет стандартный пенсионный продукт, которым сможет воспользоваться любой гражданин. Безусловно, главный сдерживающий фактор востребованности пенсионных продуктов — невысокий уровень доходов. Поэтому, по нашему мнению, этот продукт в большей степени заинтересует граждан с месячным доходом где-то от 45 тысяч рублей на человека в семье", — сказал Швецов в интервью "Российской газете".

По его мнению, вряд ли те, у кого доход меньше, будут участвовать в этой схеме, потому что у них, во-первых, не так много возможностей урезать текущее потребление, и во-вторых, благодаря государственной пенсии и относительно низкой базе расчета получается неплохой коэффициент замещения.

"Но граждан, у которых есть эти 45 тысяч регулярного дохода, будет гораздо больше, и у них будет больше и возможностей, и самое главное — потребностей поучаствовать в накоплении. Среди национальных целей, которые президент поставил перед правительством, есть две, объясняющие, почему появился этот продукт. Первая — сокращение в два раза уровня бедности, вторая — повышение уровня пенсий темпами выше инфляции. А это означает, что людей, нуждающихся в дополнительных пенсионных накоплениях, будет все больше и больше", — отметил он.

"ГПП — не для богатых людей, а для среднего класса. Богатые используют семейные офисы, имеют индивидуальных доверительных управляющих. И я не думаю, что богатые люди придут и принесут в пенсионные фонды сотни миллиардов рублей", — также сказал Швецов.

По его словам, в первые годы поступления пойдут преимущественно со счетов пенсионных накоплений. "И рассчитывать на серьезные дополнительные средства, которые граждане будут отчислять из своих зарплат, вряд ли возможно. У нас с Минфином весьма скромные ожидания на первую пятилетку. А дальше будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько НПФам удастся довести до работодателей и граждан то, как работает система и в чем ее преимущества и ценность для конкретного гражданина", — отметил он.