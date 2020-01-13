Дефицит бюджета США в декабре составил $13,3 млрд - минфин
МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в декабре составил 13,273 миллиарда долларов после дефицита в 208,838 миллиардов в ноябре, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 196,5 миллиарда долларов.
Годом ранее в декабре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 13,539 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200113/830786635.html