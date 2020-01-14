ВАШИНГТОН, 14 янв /ПРАЙМ/. США исключили КНР из списка валютных манипуляторов, говорится в полугодовом докладе министерства финансов по валютным вопросам.

При этом минфин заявляет, что Китай должен предпринять меры, чтобы "избежать постоянно слабой валюты".

Также минфин США считает, что крепкие основы экономики КНР и проводимая структурная политика будут поддерживать укрепление юаня.

При этом американские власти предупредили Тайвань и Таиланд, которые, по данным минфина, могут быть добавлены в список манипуляторов. Также США призвали Германию срочно сократить налоги, сославшись на рекордный профицит текущего баланса страны.