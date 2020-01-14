МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2019 года снизилось на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 29,9 миллиарда долларов, составив 161,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из России в январе-ноябре 2019 года составил 385,2 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 6,1%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,3% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,7%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 62,6% (в январе-ноябре 2018 года — 64,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,5% (в январе-ноябре 2018 года — 68,4%), в страны СНГ — 29% (36%).

Импорт России в январе-ноябре 2019 года составил 224,2 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем прошлого года увеличился на 2,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ — 11,1%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес заняли машины и оборудование — 45,9% (в январе-ноябре 2018 года — 47,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49,1% (в январе-ноябре 2018 года — 50,7%), из стран СНГ — 20,8% (20,3%).

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На его долю в январе-ноябре 2019 года приходилось 41,8% российского товарооборота (в январе-ноябре 2018 года — 43%), на страны АТЭС — 31,9% (31,1%), на страны СНГ — 12,1% (11,9%), на страны ЕАЭС — 8,6% (8,3%).