МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин — человек без явно выраженных политических амбиций, такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

"Это человек без явно выраженных политических амбиций, а значит правительство не будет политическим игроком, что очень важно в переходный период",- сказал он.

Он также отметил, что назначение Мишустина говорит о том, что налоговая сфера останется ключевым направлением работы правительства.

"Мишустин — крепкий профессионал. Его назначение означает, что, во-первых, налоговая сфера и бюджет останутся ключевым направлением работы правительства. То есть экономическая политика Силуанова сохранится",- сказал он.