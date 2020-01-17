МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Никакие кадровые решения в отношении руководства Минкомсвязи не приняты, заявил журналистам пресс-секретарь министерства Евгений Новиков, комментируя сообщения в СМИ о якобы отставке и.о. министра Константина Носкова.

"Никакие кадровые решения не приняты, а слухи я не комментирую", — сказал пресс-секретарь Минкомсвязи.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту страны Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила экс-главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина новым премьер-министром, а Путин подписал соответствующий указ.

Ранее в пятницу издание РБК сообщило со ссылкой на источники, что Носков не войдет в состав нового правительства.

По данным собеседников издания, среди кандидатов на пост министра — председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и вице-президент по цифровым платформам "Ростелекома" и гендиректор компании "РТ Лабс" Максут Шадаев, который работал в министерстве связи, когда его возглавлял Леонид Рейман.