МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в сентябре-ноябре 2019 года сохранилась на уровне августа-октября в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4%.

Число безработных в стране старше 16 лет в сентябре-ноябре составило 1,306 миллиона человек, сократившись на 7 тысяч по сравнению с июнем-августом и на 64 тысячи по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество занятых британцев старше 16 лет в сентябре-ноябре выросло в годовом выражении на 359 тысяч и составило 32,901 миллиона человек, или 79,4% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла в годовом выражении на 3,2%, хотя аналитики ждали роста на 3,1%. Показатель без учета бонусов увеличился на 3,4%, совпав с прогнозами.