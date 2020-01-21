МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Минфин России разработал правила заключения госконтрактов с единственными поставщиками в случаях, когда конкурсы или аукционы признаны несостоявшимися — соответствующие проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно закону о госзакупках, в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимся такой госконтракт может быть заключен с единственным поставщиком услуги или работы. Но такой контракт требует согласования с контрольным органом в сфере закупок, если начальная (максимальная) цена контракта превышает установленный предельный размер.

Именно эти пороги — предельные размеры — предлагается установить проектом Минфина.

Согласно документу, согласовывать с контрольным органом нужно будет контракты с единственным постановщиком при электронных аукционах с предельными размерами 1 миллиард рублей при федеральных контрактах и 100 миллионов — региональных и муниципальных. При проведении иных электронных процедур предусмотрены пороги в 20 миллионов рублей для федеральных и 10 миллионов — для региональных и муниципальных контрактов.