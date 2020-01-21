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МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с новым кабинетом министров поручил ему оперативно заняться внесением поправок в бюджет для исполнения послания президента России Владимира Путина.

"Я обозначил общие приоритеты, а в ближайшее время нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании. Я прошу этим заняться незамедлительно", — сказал Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет. Президент предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов оценивал дополнительные расходы бюджета на эти демографические меры в 400-450 миллиардов рублей в 2020 году.