Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ
МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания. "Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", — говорится в документе. Указ президента от 2010 года, которым была утверждена предыдущая версия Доктрины, признается утратившим силу.
https://1prime.ru/state_regulation/20200121/830823919.html