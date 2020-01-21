МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Новая Доктрина продовольственной безопасности России, которая была утверждена во вторник, предполагает 100% экономическую доступность продуктов для россиян — когда граждане полностью выполняют рациональные нормы здорового питания, говорится в тексте документа.

Согласно Доктрине, для оценки обеспечения продовольственной безопасности РФ в качестве основных индикаторов используется достижение пороговых значений, в частности, по показателям экономической и физической доступности продуктов.

"Экономическая доступность продовольствия определяется как отношение фактического потребления основной пищевой продукции на душу населения к рациональным нормам ее потребления, отвечающим требованиям здорового питания, и имеет пороговое значение 100%", — говорится в документе.

В свою очередь физическая доступность продовольствия определяется как отношение фактической обеспеченности населения разными видами торговых объектов по продаже продуктов и объектами по реализации продукции общественного питания к нормативам, которые устанавливаются правительством.

Еще один индикатор для оценки обеспечения продовольственной безопасности — соответствие пищевой продукции требованиям законодательства ЕАЭС о техническом регулировании. Этот показатель определяется как удельный вес всех проб продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, в общем объеме исследованных проб пищевой продукции.