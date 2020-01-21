МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Новый министр экономического развития Максим Решетников — высокоэффективный управленец, в своей работе он сделает основной акцент на реализации задач, поставленных в послании президента РФ, считает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Дмитрий Сазонов.

"Мы с Максимом Геннадьевичем работали как минимум последние три года, когда он был губернатором Пермского края. Знаю его как высокоэффективного управленца. Я уверен, что во главе угла его работы будут стоять приоритеты, связанные с выполнением поручений, которые поставлены перед правительством во исполнение послания президента Федеральному собранию", — цитирует пресс-служба Сазонова.

Депутат отметил, что в первую очередь это экономический рост в стране, повышение доходов населения, борьба с бедностью. Также он уверен, что новый министр экономического развития будет работать над повышением инвестиционной привлекательности регионов.

"Я уверен, что Максим Геннадьевич будет концентрироваться на повышении инвестиционной привлекательности регионов. Прежде всего, инвестиции в регионы, в целом в страну. Этот опыт у него имеется. И я надеюсь, что этот опыт будет полезен в рамках всей страны", — пояснил он.