МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Производство золота в России в январе-ноябре 2019 года выросло на 16,18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 337,26 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде выросло на 9,09% в годовом выражении, до 266,06 тонны, попутного – на 21,97%, до 17,6 тонны, вторичного — на 67,6%, до 53,6 тонны.

Производство серебра в России за 11 месяцев 2019 год снизилось на 12,74% — до 903,72 тонны. В том числе производство добычного серебра составило 440,91 тонны (снижение на 3,57%), попутного – 311,78 тонны (рост на 6,5%), вторичного – 151,03 тонны (падение на 47,13%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ.

По данным Минфина, в 2018 году производство золота в России выросло на 2,45% — до 314,4 тонны, серебра – на 7,24%, до 1119,95 тонны.