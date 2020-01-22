МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в декабре замедлилась до 4,75% с 5,09% в ноябре, сообщает Банк России.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 3,27% в декабре с 3,48% в ноябре.

Как отмечает ЦБ, снижение оценок трендовой инфляции во многом связано с постепенным уходом из расчета высоких значений инфляции предыдущих лет. Регулятор добавляет, что более определенные выводы об уровне инфляционного давления в экономике можно будет делать по мере ухода из расчета показателей трендовой инфляции базы 2015–2016 годов.