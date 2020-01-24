МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ проверила два российских региональных вуза — Ивановский государственный университет и Владимирский государственный университет имени Столетовых — и выявила главные проблемы, которые сдерживают их развитие.

"Основным фактором, сдерживающим развитие университетов, является ограниченность ресурсов для обновления и развития материально-технической базы", — говорится в отчете палаты.

Кроме того, низкие темпы социально-экономического развития регионов не способствуют росту спроса на результаты научной деятельности университетов и трудоустройству выпускников, пришёл к выводу контролирующий орган.

В международном рейтинге University Rankings "Тор Universities in Russia" Владимирский университет занимает 85-е место среди 376 российских вузов, а Ивановский – 138-е. Кроме того, Владимирский университет находится на 350-м месте в рейтинге QS University Rankings среди стран БРИКС. При этом ни в одном из них аудиторы не нашли ярко выраженных эффектов модернизации профессионального образования.

У обоих университетов есть собственные программы развития, но целевые показатели этих программ не выполняются, отмечают в контрольном ведомстве.

Основная доля расходов этих учебных заведений приходится на выплаты персоналу, при этом их материально-техническая база физически и морально устарела и даже не обеспечивает безопасного пребывания студентов и работников в аудиториях, подчеркнули в Счётной палате.