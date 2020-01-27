МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в декабре 2019 года третий месяц подряд составил 4,6%, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в декабре 2019 года составил 4,6%, как для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 лет", — говорится в документе.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре составила 75,9 миллиона человек. При этом из них 72,4 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 миллиона человек — как безработные.

По данным Росстата, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в декабре составил 59,8%.

В конце декабря в органах службы занятости населения, по данным Роструда, состояло на учете в качестве безработных 691 тысяча человек, что на 4,1% больше по сравнению с ноябрем 2019 года и на 0,3% меньше по сравнению с декабрем 2018 года.