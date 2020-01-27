САРАТОВ, 27 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Внешнеторговый оборот Пензенской области в прошлом году, по предварительной оценке, составил 536 миллионов долларов, что на 6,5% выше уровня 2018 года, сообщил в понедельник губернатор региона Иван Белозерцев.

"По итогам (2019) года ожидается рост внешнеторгового оборота не менее, чем на 6,5% к уровню 2018 года. Это 536 миллионов долларов США, причем объем экспорта — 261 миллион долларов при росте в 5,5%. Тридцать семь компаний заключили 44 экспортных контракта на общую сумму более одного миллиарда рублей", — сказал Белозерцев в ходе оглашения инвестиционного послания, онлайн-трансляция которого велась в его аккаунте в Instagram.

По его словам, предприятия малого и среднего бизнеса составляют 80% всех экспортеров области.

"Основные усилия правительства области в 2020 году будут сосредоточены на оказании всесторонней поддержки в продвижении пензенской продукции и услуг на внешних рынках. … На поддержку экпортно-ориентированных предприятий в прошлом году было направлено более 43 миллионов рублей. В этом году сумма составит не менее 54 миллионов рублей", — заявил губернатор.