МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в 2019 году увеличился на 1,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 33,532 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В декабре показатель вырос на 1,9% в годовом выражении — до 3,474 триллиона рублей. При этом в ноябре оборот ритейла повысился на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В месячном исчислении показатель в декабре прошлого года повысился на 18,3%, в ноябре наблюдался рост на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Оборот розничной торговли в декабре на 94,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок составила 5,1% (в декабре 2018 года — 94,7% и 5,3%). В 2019 году показатели составляли 94,6% и 5,4% соответственно (годом ранее — 94,4% и 5,6%).

В структуре оборота розничной торговли в декабре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,1%, непродовольственных товаров — 51,9% (как и в декабре 2018 года). В 2019 году эти доли находились на уровне 47,9% и 52,1% соответственно (годом ранее — 47,7% и 52,3%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь-декабрь вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 16,062 триллиона рублей. В декабре показатель увеличился на 1,8% в годовом выражении — до 1,67 триллиона рублей (в ноябре — вырос на 1,6%).

Оборот торговли непродовольственными товарами за прошлый год вырос на 1,8% и достиг 17,47 триллиона рублей, в декабре — на 2,1%, до 1,804 триллиона (в ноябре — вырос на 3%).