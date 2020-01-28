Добавлены подробности из сообщения компании (четвертый-пятый абзацы), расширена информация о компании (шестой абзац).

МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.

Ранее об этом написали ряд Telegram-каналов.

"Да, мы подтверждаем эту информацию", — сказал он.

Согласно материалам "Дом.РФ", председателем набсовета компании избран вице-премьер Марат Хуснуллин. Также в состав набсовета вошли министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, замминистра финансов Алексей Моисеев, экс-глава компании Александр Плутник, замминистра экономического развития Азер Талыбов, первый заместитель председателя – член правления ВЭБа Михаил Полубояринов, первый вице-президент ГПБ Максим Раскоснов, вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, член набсовета Марина Ентальцева.

Также в состав набсовета вошел и Мутко. Как сообщается в релизе, на заседании набсовета было принято решение назначить генеральным директором АО "Дом.РФ" Виталия Мутко и определить срок его полномочий с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года. В этой должности, согласно уставу АО "Дом.РФ", Виталий Мутко будет осуществлять руководство текущей деятельностью компании.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. "Дом.РФ" реализует направления, каждое из которых выполняет конкретную госзадачу: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.