МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Величина прожиточного минимума в РФ за четвертый квартал 2019 года не влияет на объем предоставляемых мер социальной поддержки, при расчете размеров некоторых социальных выплат используется величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, сообщила пресс-служба Минтруда.

Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Она снизилась по отношению к третьему кварталу 2019 года из-за уменьшения стоимости продуктов питания, используемых при расчете.

"Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за четвертый квартал 2019 года не влияет на объем мер социальной поддержки граждан", — сообщили в Минтруде, комментируя величину прожиточного минимума за четвертый квартал.

В министерстве напомнили, что для обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для установления размеров отдельных социальных выплат применяется величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года, так как она как наиболее приближена к среднегодовой величине прожиточного минимума.