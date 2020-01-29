МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, внешнюю торговлю и противодействие санкциям, соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

В круг его обязанностей включены координация работы федеральных ведомств по вопросам разработки основных направлений социально-экономического развития и достижения национальных целей развития, по общей координации и мониторингу реализации национальных проектов.

Белоусов также курирует финансовую, кредитную и денежную политику, регулирование финансовых рынков и инвестиционную политику, внешнюю торговлю, тарифы и противодействие санкциям, естественные монополии и антимонопольную политику.

К его ведению относится также деятельность институтов развития, в том числе государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".