Вице-премьер Абрамченко курирует сельское хозяйство, рыболовство, экологию и недвижимость
МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Виктория Абрамченко в должности вице-премьера курирует сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости, такая информация опубликована на сайте кабинета.
В ее обязанности вошли государственная политика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства и виноделия из винограда, выращенного в России.
Абрамченко будет курировать и национальный проект "Экология", природопользование и охрану окружающей среды, экологический надзор, в том числе государственный земельный надзор, госполитику в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Кроме того, она курирует сферу земельных отношений, гражданский оборот недвижимости, государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Она же займется геодезией, картографией и пространственными данными.
https://1prime.ru/state_regulation/20200129/830858100.html