МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года снизился по отношению к предыдущему кварталу из-за подешевения продуктов питания, прежде всего сезонного падения цен на овощи, заявили в Минтруде, особо подчеркнув, что это не повлияет на объем мер соцподдержки, поскольку МРОТ исчисляется из показателей II квартала предыдущего года.

"Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу 2019 г. уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения – на 3,6%, для пенсионеров – на 3,3%, для детей – 4,2%. При этом величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 г. увеличилась по отношению к соответствующему периоду 2018 года на 3,9%. По данным Росстата, уровень инфляции в 2019 г. составил 103%", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что снижение прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при его исчислении. Уточняется, что уменьшение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, с сезонным снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины.

По расчетам, величина прожиточного минимума в целом по России за IV квартал 2019 года составляет 10 609 рублей на человека, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рублей.