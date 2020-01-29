МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер Татьяна Голикова курирует социальную политику, в том числе демографию, миграцию, пенсии и науку, сообщается на сайте кабинета министров.

К ее обязанностям отнесены государственная политики в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и трудовой миграции, включая оплату труда, в области уровня жизни и доходов населения и социального партнерства.

Голикова также курирует нацпроекты в сфере здравоохранения, образования и науки. Она занимается госполитикой в области оборота лекарств и медицинских изделий и в сфере биотехнологий.

В число ее обязанностей также государственная политика по социальному и медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению, бюджеты Пенсионного и других государственных внебюджетных фондов.

Кроме того, Голикова курирует государственную молодежную политику и поддержку социально ориентированных НКО.