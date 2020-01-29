МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград, сообщается на сайте кабинета.

К его обязанностям отнесены вопросы реализации и контроля нацпроекта в сфере жилья и городской среды, а также по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог.

Также Хуснуллин курирует нацпроект в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". В его обязанности также вошла координация реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Хуснуллин курирует региональное развитие (за исключением Дальневосточного федерального округа) и предоставления государственной поддержки. В его обязанности входит курирование разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, Севастополя и Калининградской области.

Кроме того, он займется вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.