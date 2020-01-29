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МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Глава аппарата правительства вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать бюджет, налоговую и торговую политику и оборот алкоголя, соответствующая информация опубликована на сайте кабинета.

Он также будет заниматься контролем за реализацией национальных проектов.

Григоренко далее поручено следить за эффективностью федеральных ведомств.

Он также будет курировать финансовое планирование, разработку и исполнение федерального бюджета, совершенствование бюджетной системы, разработку и реализацию налоговой политики.

Григоренко курирует госрегулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, государственную торговую политику и внедрение системы маркировки товаров.

Кроме того, Григоренко будет заниматься контролем за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний президента и решений правительства, в том числе по реализации посланий президента.

Григоренко координирует работу автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте России.