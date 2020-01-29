МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Дополнительные расходы на меры из послания президента РФ составят 4,128 триллиона рублей в период до 2024 года, финансирование мер социальной поддержки граждан будет беспрецедентным, только на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет будет выделено 1,39 триллиона рублей, на выплаты маткапитала – 1,233 триллиона рублей, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых — сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.

"Минфин России произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. До 2024 года дополнительные расходы бюджетов составят 4 триллиона 128,2 миллиарда рублей, из которых 3 триллиона 770,4 миллиарда рублей – это средства федерального бюджета и 357,8 миллиарда рублей – бюджеты субъектов", — заявил Силуанов.

Он отметил, что на социальную поддержку граждан будет выделен беспрецедентный объем финансирования.

"Как и ожидалось, наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет – 1 триллион 389,6 миллиарда рублей и выплаты материнского капитала – 1 триллион 232,7 миллиарда рублей", — сказал министр.

Минфин по итогам расчета по финансированию мер из послания президента подготовит поправки в бюджет и представит их в правительство до 11 февраля, заявил Силуанов.

Минфин в среду заявил, что произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. "Чтобы максимально быстро довести средства до людей, сейчас готовятся поправки в бюджет, которые будут представлены в правительство до 11 февраля", — сказал он.

"При формировании бюджета на 2020-2022 годы мы исходили из приоритетности расходов на социальную сферу. Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения. При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность", — заявил Силуанов.