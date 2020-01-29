МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Финансирование мер из послания президента РФ будет вестись за счет экономии и перераспределения недоиспользованных ресурсов российского бюджета, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Конечно, в первую очередь – это деньги, которые мы сэкономим и перераспределим из тех ресурсов, которые у нас еще недоиспользованы. У нас есть ресурсы в трехлетнем бюджете на второй и третий год планового периода и последующие годы, которые мы специально сохраняем как ресурсы для принятия новых решений, так называемые условно утвержденные расходы", — сказал он.

Кроме того, по его словам, власти будут "работать и над увеличением доходной базы бюджета".

"Следующая позиция — это те возможности, которые мы будем искать внутри бюджета, определяя приоритеты. Такие возможности есть. Есть такие статьи расходов, которые могут быть направлены на национальные цели развития", — добавил он. Силуанов отметил, что также планируется задействовать средства Резервного фонда правительства, который будет сформирован в этом году.

Силуанов напомнил, что до 2024 года на реализацию мер планируется направить 4,128 триллиона рублей. Проект соответствующих поправок в бюджет Минфин планирует внести в правительство до 11 февраля.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых — сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, поддержка малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет.