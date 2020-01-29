МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28-29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор сохранил базовую ставку второй раз подряд после того, как трижды снизил ее в 2019 году. Прошлогоднее ослабление монетарной политики в США происходило впервые за 10 лет.