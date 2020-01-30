МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что недоволен выполнением поручений президента, попросил в недельный срок доложить об их исполнении.

"Второе — это дисциплина исполнения поручений президента, в первую очередь, и правительства, к сожалению, неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно", — заявил Мишустин на заседании правительства.

Он также отметил, что отсутствует онлайн-статистика исполнения поручений, которая бы позволяла каждому руководителю, в том числе и вице-премьерам, в реальном времени видеть, как обстоят дела по этим поручениям.

"Просил бы вас, уважаемые заместители, инвентаризовать соответственно все, что у нас есть на сегодняшний день и в недельный срок мне доложить о ситуации по исполнению этих поручений", — добавил Мишустин.

Сроки выполнения задач из послания президента жесткие, но они должны соблюдаться, надо исключить срывы и сделать все качественно, также заявил Мишустин.

"Крайне важно внимательно подойти к выполнению национальных проектов и перечню мер по реализации послания президента, который, соответственно был мной подписан. Скажу сразу, сроки достаточно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания и срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди", — сказал Мишустин на заседании правительства

Вице-премьеры, по его словам, будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют.

"Координация работы всех министерств и ведомств, а также… служб, которые находятся в прямом подчинении правительства, будет закреплена конкретно за вице-премьером. И такая конструкция предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результаты работа ведомства, которое он курирует, ну и создает определенную вертикаль", — сказал Мишустин.