МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Требования закона об органической продукции не должны распространяться на товары, выпущенные в обращение до 1 января 2020 года, но в случае их выпуска после вступления закона в силу называть свою продукцию органической можно только при соблюдении всех его требований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Согласно позиции, представленной Роспотребнадзором, установленные императивные требования закона, касающиеся производства органической продукции, не могут и не должны распространяться на продукцию, произведенную и выпущенную в обращение до 1 января 2020 года", — сказали в пресс-службе.

Но правом называть органической продукцию, которая произведена и выпущена после 1 января 2020 года, смогут обладать только те предприятия, которые будут соответствовать определению закона и обеспечивать "в добровольном порядке безусловное соблюдение требований к производству органической продукции, установленных совокупностью норм закона", пояснили в министерстве.

Закон об органической продукции в России вступил с силу с 1 января 2020 года. Участники рынка в конце 2019 года просили о моратории на административные санкции в связи с началом работы закона, объясняя это тем, что производители не успевают пройти процедуры по сертификации и выводу продукции в магазины из-за неготовности реестра производителей органики и отсутствия достаточного количества органов сертификации.

В пресс-службе отметили, что производители органической продукции имеют право разместить соответствующую маркировку только после получения сертификата соответствия. Но в случаях, если соответствие производства такой продукции не подтверждено, или действие ее сертификата приостановлено либо прекращено, производитель несет ответственность по законодательству РФ.

Что касается торговых сетей, то по закону "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, а введение покупателя в заблуждение относительно соответствия ее производства требованиям закона может стать основанием для привлечения к административной ответственности, отметили в пресс-службе.

После выдачи сертификата информация о производителе направляется в единый госреестр. В настоящее время в нем представлена информация о 19 сертифицированных производителях, сам реестр появится в общем доступе в ближайшее время, напомнили в пресс-службе.