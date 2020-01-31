МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за декабрь 2019 года увеличилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с ноябрем — до 32,2%, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 января 2020 года до 2,87 триллиона рублей с 2,85 триллиона рублей на 1 декабря прошлого года. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 января текущего года снизился до 8,905 триллиона рублей с 8,928 триллиона на 1 декабря 2019 года.

Ранее в январе Банк России сообщал, что доля вложений нерезидентов в ОФЗ по состоянию на 9 января 2020 года достигла 31,5%. На 1 декабря показатель составлял 31,9%.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2019 года составляла 24,4% против 33,1% на начало 2018 года.