МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) отмечает снижение отпускных цен на хлористый калий отечественного производства в начале текущего года, сообщили РИА Новости в РАПУ.

"Цена на этот продукт российского производства, в отличие от других видов минеральных удобрений, произведенных в России, формируется в соответствии с рекомендациями ФАС по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия. В начале 2020 года мы наблюдаем снижение отпускных цен на хлористый калий российского производства, в частности, на продукцию "Уралкалия", — сказали в ассоциации.

По данным РАПУ, в 2019 году российские производители минеральных удобрений увеличили поставки продукции российскому АПК на 14,5% — до 3,5 миллиона тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). "Доля хлористого калия в этом объеме не превышает 1%", — добавили в РАПУ.

В материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные органов управления АПК регионов отмечалось, что цены на хлористый калий в России в январе 2020 года составили 20,2 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 26,4% по сравнению с прошлым годом. При этом цены на другие виды удобрений изменились не так сильно (аммиачная селитра подорожала на 1,3%, карбамид — на 2,4%, азофоска подешевела на 2,4%, аммофос — на 6,6%).

Калийные удобрения на российский рынок поставляют несколько компаний, ведущим производителем хлористого калия в России (и одним из крупнейших в мире) является "Уралкалий". В "Уралкалии" говорили РИА Новости, что отпускная цена компании для сельхозпроизводителей в январе 2020 года составила 11 тысяч рублей за тонну (розовый порошкообразный продукт насыпью, FCA) — на 5% ниже по сравнению с прошлым годом.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин в пятницу сообщил РИА Новости, что ведомство запросило разъяснения из-за роста цен на калийные удобрения, хотя обращения относительно удорожания этой продукции в январе не поступали.