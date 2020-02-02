МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

В пятницу на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.

Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф вместо 500 рублей — до 3 тысяч рублей, от 40 до 60 км/ч вместо штрафа до 1,5 тысячи — до 4 тысяч рублей, более 60 км/ч — 5 тысяч рублей, вместо штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей, который действуют сегодня, либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на год. Также новая статья 21.30 "Опасное вождение" предусматривает наложение административного штрафа в 5 тысяч рублей.

"В связи с опубликованными новыми штрафами, особенно для водителей, с учетом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда. Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ", — заявил Нилов РИА Новости.

Депутат считает, что предложенные в новом КоАП штрафы для автомобилистов завышены. Он добавил, что подобная мера свидетельствует о непонимании авторами документа ситуации в стране.

"Сегодня же предлагается минимальный штраф для автомобилистов за превышение скорости установить на отметке в 3 тысячи рублей, это четверть МРОТ. То есть получается, что, например, человек, который проехал по трассе, где безобразно организовано дорожное движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки, может остаться просто без минимальной зарплаты", — отметил Нилов.

Глава думского комитета призвал разработчиков новой редакции КоАП учесть идею о привязке штрафов к МРОТ.

"Как председатель социального комитета Госдумы я призываю разработчиков проекта обратить внимание на предлагаемую сумму штрафа с учетом прожиточного минимума и вернуться к прежней практике фиксировать сумму штрафа относительно установленного минимального размера оплаты труда, который ежегодно предлагает правительство России", — отметил парламентарий.

До 2007 года в Кодексе РФ об административных правонарушениях все штрафы исчислялись в МРОТах. В то время как минимальный размер оплаты труда составлял 1 тысячу 100 рублей, штрафной МРОТ составлял 100 рублей. В 2007 году в тексте кодекса понятие МРОТ было заменено указанием эквивалентной суммы штрафа в рублях.