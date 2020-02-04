МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в 2019 году уменьшил производство меди из собственных источников на 6% по сравнению с предыдущим годом — до 1,371 миллиона тонн, сообщается в отчете Glencore.

Объем производства никеля за прошедший год сократился на 3% — до 120,6 тысячи тонн. Производство цинка увеличилось на 1% — до 1,077 миллиона тонн. Добыча угля выросла на 8% — до 139,5 миллиона тонн.

В четвертом квартале компания снизила производство меди на 9% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года — до 355,4 тысячи тонн. Объем производства никеля в годовом выражении уменьшился на 5% — до 31,2 тысячи тонн, производство цинка — также на 5%, до 268,3 тысячи тонн. Добыча угля выросла на 9% — до 35,5 миллиона тонн.

По итогам 2020 года компания прогнозирует производство меди на уровне примерно 1,3 миллиона тонн, никеля — 125 тысяч тонн, цинка — 1,265 миллиона тонн. Добыча угля, как ожидается, составит примерно 135 миллионов тонн.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.