МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Численность официально безработных россиян выросла на 3,6% за неделю с 22 по 28 января, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"С 22 по 28 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 3,6% и составила 684,2 тысячи человек. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 730,1 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю снижение численности безработных граждан произошло в Республике Северная Осетия – Алания и Пензенской области.

При этом в 83 регионах был отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Адыгея, Бурятия, Крым, Тыва, Воронежской, Магаданской, Новосибирской, Сахалинской областях, Забайкальском крае, Севастополе.

На 28 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет, а число свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,45 миллиона.

Суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 93 596 человек, добавляется в сообщении.