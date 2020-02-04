МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Союз сахаропроизводителей России сожалеет о возникновении ситуации с задержанием директоров сахарных заводов и руководителя Белорусской сахарной компании, но, несмотря на это, поставки сахара в РФ должны сохраниться на стабильном уровне, заявил РИА Новости председатель правления этого союза Андрей Бодин.

СМИ сообщили ранее о задержании директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии, а также руководителя Белорусской сахарной компании в Москве. По данным СМИ, общее количество задержанных по "сахарному делу" может превышать 10 человек. Во вторник в Добруше Лукашенко подтвердил задержания в Белоруссии директоров сахарных заводов, обвинив их в продаже по бросовым ценам сахара торговому дому в Москве.

"Мы с сожалением узнали о решении президента Александра Лукашенко и в целом о развитии событий. Мы не ожидали, что такое может произойти, тем более что в результате практически 15 лет взаимодействия накоплен достаточно большой позитивный опыт", — сказал Бодин.

"Что касается дальнейших поставок белорусского сахара, то, наверно, они будут стабильными, как и раньше. У нас балансом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и союзных государств предусмотрены поставки белорусского сахара в размере 250 тысяч тонн — стабильно, на протяжении нескольких лет каждый год; и мы, со своей стороны – 50 тысяч тонн. То есть взаимная торговля продолжается", — отметил он.

Бодин подчеркнул, что в России белорусский сахар имеет свой спрос, своего потребителя, и, "по крайней мере, за последние годы фактов поставок по демпинговым ценам не было". Что касается модели реализации сахара через одну уполномоченную организацию, то она "неоднократно приводилась в пример на различных уровнях совещаний как эффективная модель управляемого экспорта". В частности, такое объединение позволяло снизить затраты на продвижение продукции в России, решало вопросы контроля платежей НДС, пояснил собеседник агентства.

"Нас такая модель по реализации белого сахара белорусского вполне устраивает. Надеюсь, она сохранится. Еще раз обращаю внимание, что решение этих вопросов является внутренним делом Республики Беларусь. Важны отношения и модели, которые способствуют эффективному взаимодействию в рамках единого экономического пространства", — заключил Бодин.